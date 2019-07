Ferrero allo sprint finale per provare a prendere il Palermo

Ultimo miglio prima del traguardo per acquisire il titolo del nuovo Palermo. Alle 20 scadono i termini per presentare i progetti e nelle ultime ore Massimo Ferrero sta cercando di poter vincere il “bando” e quindi prendersi il Palermo.

Per superare il “paletto” della multiproprietà inserito da Leoluca Orlando, Massimo Ferrero sta cercando di accelerare la cessione della Sampdoria e sembrerebbe che il tutto proceda per il meglio, con la trattativa di vendita del club blucerchiato ormai arrivata ai dettagli.

Orlando non ha mai fornito giudizi negativi nei confronti del patron della Sampdoria ma sicuramente il “punto” della multiproprietà non va a favore dell’imprenditore romano che però ha accettato la decisione del primo cittadino senza polemizzare e rispettando la scelta del sindaco.

Ferrero sta quindi dando un segnale chiaro ad alcuni tifosi che avevano manifestato un po’ di scetticismo nei suoi confronti in base proprio alla sua eventuale “doppia proprietà” qualora avesse preso il Palermo.

Ferrero quindi tende la mano ai tifosi che come ha già dichiarato nei giorni scorsi e in occasione anche della sua visita a Palermo, sono fondamentali per la rinascita del calcio in città. Ferrero e Mirri sono i principali contendenti, domani se ne saprà di più anche perché la decisione finale spetta al sindaco Leoluca Orlando.

