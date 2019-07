Bando Palermo, il duo Mirri-Di Piazza presenta la documentazione

Dario Mirri e Tony Di Piazza insieme per il nuovo Palermo. L'ufficialità arriva attraverso una nota: parteciperanno al bando del Comune.

In una nota la "Damir, Tony Di Piazza e Dario Mirri, in qualità di soci della Hera Hora Srl, comunicano che alle ore 18.43 del 23 luglio è stata trasmessa via pec tutta la documentazione necessaria per partecipare alla Procedura Esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società sportive per l’iscrizione della squadra di calcio della Città di Palermo al campionato di serie D 2019/2020. La documentazione consegnata comprende tutte le parti richieste dall’avviso pubblico del 12 luglio 2019 e successivamente dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio".

