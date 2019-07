Il Comune accelera: entro tre giorni la società per il nuovo Palermo

Il Comune accelera: mercoledì o al massimo giovedì mattina, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, il sindaco Orlando annuncerà il nome della società che rileverà il titolo del Palermo per ripartire dal campionato di Serie D.

I prescelti dovranno pagare un milione di euro, come stabilito dalla Federazione, per prendere parte al torneo. Non un dettaglio perché l'assegno va presentato, insieme a tutto il resto della documentazione, entro le ore 15 di lunedì prossimo. Dunque chi darà vita al nuovo Palermo dovrà avere la disponibilità immediata.

Orlando e Guarnotta, sin da domani alle 20 (quando non sarà più possibile presentare proposte), inizieranno a valutare le manifestazioni di interesse pervenute. Poi arriverà l’annuncio.

