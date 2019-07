Nuovo Palermo: per l’iscrizione serve un milione, si fanno avanti gli arabi

Si fanno avanti anche gli arabi per il Palermo, proprio quando la Figc alza l’asticella per l’iscrizione in sovrannumero al campionato di Serie D. Per farlo occorrerà sborsare un contributo di un milione di euro. La base di partenza, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, ha creato qualche scompenso nella corsa al titolo sportivo, ma di fatto non l'ha stravolta.

Anzi, spunta adesso pure un fondo arabo con base a Londra che si aggiunge all'elenco dei pretendenti al nuovo Palermo. L’interesse è concreto e sarebbe pronta anche l'offerta. Dunque la lista dei candidati è ora più nutrita, e gli arabi si aggiungono a Mirri, Di Piazza e Ferrero, quest'ultimo ieri impegnato a Roma per affari che potrebbero coinvolgere anche una sua futura presenza nel Palermo.

© Riproduzione riservata