Palermo, Mirri : "Si deve pensare al bene della squadra, con noi sarebbe in buone mani. Zeman? Non saprei... "

“Si deve pensare prima al bene del Palermo e dei tifosi, poi verranno le altre cose”. Dario Mirri, candidato numero uno a lanciarsi nella possibile nuova avventura a tinte rosanero in caso di fallimento del club, non vuole assolutamente pensare ad affari o altro, per adesso per lui conta solo il Palermo.

“Basta parlare di soldi o altro – dice Mirri a gds.it – io da grande tifoso sono rimasto molto addolorato da questa vicenda e quindi penso solo al bene del nostro Palermo. Non so chi prenderà il club, ovviamente speriamo noi assieme a Sagramola, ma chiunque arrivi deve comunque pensare al bene dei nostri colori. Basta prese in giro, siamo davvero stanchi, soprattutto delle ultime vergognose vicende che ci hanno fatto sprofondare”.

Dario Mirri parla da tifoso ferito e quando gli si chiede qualche dettaglio in più sul progetto, dice: “Zeman? Non saprei, ci sta pensando Rinaldo (Sagramola), dico solo a chi dovrà decidere, quindi al nostro primo cittadino, che dovrà fare questa scelta con amore, individuando il profilo più idoneo e giusto per rilanciare il calcio qui a Palermo. Sono ancora sconvolto per quello che è successo”.

Mirri al momento è probabilmente l’unico ad averci rimesso soldi, i suoi quasi tre milioni di euro sborsati per pagare gli stipendi dei calciatori e quindi evitare la penalizzazione in classifica non hanno aiutato a centrare l’obiettivo promozione, ma hanno sicuramente avvicinato ulteriormente – sempre se ce ne fosse bisogno – Mirri al tifo palermitano: “A loro posso dire che con noi sarebbero in buone mani”.

© Riproduzione riservata