Esodo dal Palermo, accordo lampo tra Nestoroski e l'Udinese: ecco chi ha la valigia pronta

Fuga da Palermo. Da Jajalo a Nestorovski, per passare da Brignoli, Pirrello e Moreo. Per tutti manca solo l’ufficialità ma le società hanno già trovato l’accordo con i calciatori e attendono solamente lo svincolo per poi poter procedere alla definizione degli affari.

In poche ore Nestorovski ha trovato l’accordo con l’Udinese, una trattativa lampo, visto che per il macedone si stava muovendo anche il Bologna. Nestorovski torna quindi in serie A e avrà anche un ingaggio importante.

L'Empoli al momento sta facendo la spesa in casa rosanero: a Brignoli e Moreo (con loro accordo già raggiunto) si sta aggiungendo anche Pirrello. Il difensore è stato bloccato e come per altri giocatori rosanero si attende la mancata iscrizione del Palermo alla Serie B. Anche la Salernitana mira ai rosanero, in particolare a Trajkovski ed Embalo, per entrambi c’è stato un interesse ma il macedone vorrebbe aspettare ancora un po’ prima di dire ufficialmente “sì”.

Insomma, un vero e proprio esodo. Sul fronte societario oggi non si registrano novità, nessun comunicato o video da parte dei Tuttolomondo che continuano a coltivare speranze di potersi iscrivere alla prossima serie B. La Covisoc giovedì si esprimerà e da quanto filtra non ci sono assolutamente notizie positive per l’Arkus Network. Il presidente rosanero Alessandro Albanese ha intanto preso le distanze dalla proprietà. L’attuale presidente del Palermo non può rilasciare dichiarazioni ma ha già fatto intendere che dopo giorno 4 tornerà a parlare alla stampa. Albanese non ha gradito il “comportamento” dei Tuttolomondo e soprattutto gli ultimi video pubblicati sul sito ufficiale.

