Caos Palermo, l'ira dei giocatori: "Stipendi non ancora pagati, pronti a difendere la città e i nostri diritti"

Per il Palermo targato Arkus si apre un nuovo fronte caldo. I calciatori, in una nota, hanno comunicato che "ad oggi non hanno ricevuto nessun pagamento relativo alle retribuzioni maturate. Attendiamo l'esito di ulteriori controlli federali prima di intraprendere le vie legali per tutelare i diritti di una città intera".

La situazione diventa quindi sempre più drammatica in ottica iscrizione, con il club ormai "assediato" sia dai tifosi che dalle istituzioni. "In queste ore ho seguito l'evoluzione della situazione che appare sempre più grave - ha dichiarato Orlando - Domani, anche dopo aver fatto una serie di incontri e aver avuto contatti con gli organi federali e della Lega, terrò una conferenza stampa sulle prospettive del calcio a Palermo".

Sempre per domani è atteso il nuovo cda del club che dovrebbe prendere visione dei documenti e valutare eventuali iniziative. Il presidente Albanese ha assicurato che nelle prossime ore tutto il quadro sarà definito. Figc, Covisoc e Lega, però, sono pronti ad emettere i loro verdetti. Verdetti si preannunciano drammatici e, questa volta, con poche possibilità di appello.

