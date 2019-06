Serie B, 4 società si sono già iscritte al prossimo campionato. Attesa per Palermo e Trapani

Ascoli, Benevento, Cittadella e la Virtus Entella sono le uniche quattro squadre che hanno già presentato tutta la documentazione per l'iscrizione in serie B per la stagione 2019/2020.

La scadenza è fissata per il prossimo 24 giugno e sarebbero solo tre le squadre a "rischio" ovvero Chievo Verona, Palermo e il Trapani.

L'ultima Assemblea di Lega, alla quale hanno partecipato 18 dei 19 club della scorsa stagione, le tre squadre retrocesse dalla A e le cinque promosse, ha definito le date del prossimo campionato cadetto: l'inizio è fissato per il 24 agosto e venerdì 23 ci sarà l'anticipo.

