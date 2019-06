Palermo, non esistono incedibili: tesoretto per debiti e futuro

Filtra ottimismo e a meno di nuovi rallentamenti, non dovrebbero esserci problemi per l’iscrizione del Palermo al prossimo campionato di serie B. Domani si svolgerà il secondo round dell’assemblea dei soci, ancora una volta senza Salvatore Tuttolomondo che come è già successo martedì scorso, resterà a Roma. Tutte le operazioni e procedure di pagamento connesse all’iscrizione verranno fatte in via telematica e quindi non è prioritaria la presenza del patron rosanero che ha già dato ampie rassicurazioni sull’iscrizione del Palermo.

Domani quindi non dovrebbero esserci colpi di scena, il Palermo viaggia verso l’iscrizione che quindi come preannunciato nei giorni scorsi a gds.it da Tuttolomondo: “Arriverà in anticipo rispetto alla data di scadenza che è il 24 giugno”. Dalla prossima settimana Fabrizio Lucchesi inizierà a pensare al mercato anche se tra stipendi da saldare ai calciatori e altri debiti, ci sono ulteriori scadenze da rispettare. Sul mercato concentrazione principale per il fronte cessioni con i vari Nestorovski, Trajkovski, Bellusci, Rajkovic, Brignoli e Puscas già con la valigia in mano.

Il Palermo spera di poter incassare molto dalle cessioni di Nestorovski e Puscas, quest’ultimo impegnato con la nazionale rumena under 21 negli Europei di categoria sta facendo bene e il prezzo del suo cartellino ovviamente è legato anche ai gol e alle sue prestazioni. Non esistono incedibili e anche per Brignoli – se dovessero arrivare offerte allettanti –potrebbero aprirsi le porte di uscita. Obiettivo tesoretto e pagamento dei debiti, il Palermo riparte così.

© Riproduzione riservata