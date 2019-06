Palermo, servono 8 milioni per l'iscrizione del club in Serie B

I soci del Palermo calcio sono chiamati a deliberare, tra una settimana esatta, un aumento di capitale. Ad oltre un mese dall'acquisizione delle quote, si tratta di un passo importante per iscrivere il Palermo al prossimo campionato di Serie B.

Il consiglio di amministrazione del Palermo, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha convocato per il 18 giugno l'assemblea dei soci, per la sottoscrizione e il versamento di 8,2 milioni nel capitale del club.

Le scadenze sono tante e incombono: entro lunedì va depositato il contratto di concessione dello stadio e la settimana successiva, il 24 giugno, scatterà il dentro o fuori per la licenza. Una corsa contro il tempo per completare la documentazione richiesta dalla Federcalcio.

