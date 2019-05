Futuro del Palermo, settimana decisiva: i tifosi pronti a tornare a Roma

Per il Palermo si apre una settimana decisiva. Mercoledì ci sarà la nuova udienza a Roma della Corte Federale d’Appello, decisiva perchè praticamente scriverà il futuro prossimo del club di viale Del fante.

Saranno giorni intensi, di ansia, i legali del Palermo sperano di ribaltare la sentenza del TFN e mantenere quantomeno la serie B. Un’eventuale conferma della serie C per il club siciliano sarebbe un vero bagno di sangue visto che il buco rispetto a un anno fa sarebbe di quasi 30 milioni di euro. La sentenza potrebbe invece arrivare giorno 30.

E i tifosi rosanero stanno preparando un nuovo viaggio della “speranza” alla volta della capitale per proseguire la loro manifestazione di protesta nei confronti della Lega di B e delle istituzioni calcistiche. Non solo tifosi a Roma; in molti, parallelamente all’orario di inizio dell’udienza, si concentreranno davanti allo stadio Barbera.

“Noi tifosi rosanero chiediamo rispetto, giustizia ed equità per la città di Palermo – si legge nel post su Facebook - un raduno per fare sentire la nostra voce è previsto il 29 maggio alle ore 16.00 davanti allo Stadio Barbera”. In tutto questo la squadra non ha ancora terminato gli allenamenti e fino al giorno della sentenza proseguirà la preparazione che riprenderà oggi pomeriggio con una seduta a porte chiuse a Boccadifalco. Insomma una settimana atipica, una settimana però fondamentale per il futuro del Palermo Calcio.

© Riproduzione riservata