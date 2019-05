Nestorovski vola in Macedonia in attesa di conoscere il destino del Palermo

Ilija Nestorovski vola in Macedonia per le partite di qualificazione a Euro 2020 in programma il 7 giugno contro la Polonia e tre giorni dopo contro l’Austria.

Insieme a lui l'altro rosanero Aleksandar Trajkovski. I due, però, sono al momento fermi per infortunio ma il tecnico li ha voluti lo stesso nel gruppo per queste importanti sfide.

"Hanno mostrato grande desiderio di esserci – ha detto nei gironi scorsi Il commissario tecnico della Macedonia Angelovski – . Fin quando ci sarà una possibilità di avere loro e altri a disposizione, penso che potrebbero essere in grado di giocare".

I due giocatori rosanero lasciano, dunque, la Sicilia in attesa di conoscere la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal palermo che, salvo ulteriori colpi di scena, dovrebbe essere emessa il prossimo 29 maggio.

Palermo retrocesso, i tifosi a Roma in attesa della sentenza sul ricorso dei rosanero. Le foto La Corte Federale presidiata dai supporter rosanero Bandiere e vessilli rosanero sventolati sotto la Corte Federale I tifosi rosanero arrivano in via Campania a Roma I tifosi del Palermo sotto la Corte Federale A Roma centinaia di tifosi rosanero Gli striscioni dei tifosi rosanero Cori, fumogeni e striscioni dei tifosi rosanero I tifosi rosanero sotto la Corte Federale La protesta rosanero I tifosi del Palermo in protesta Striscioni e cori in attesa della sentenza

Un viaggio che i supporter del Palermo sperano sia non solo di andata ma anche di ritorno perchè in caso di Serie C il volto sorridente del capitano rosanero, insieme alla sua famiglia sull'aereo, potrebbe anche essere un'ultima cartolina d'addio.

© Riproduzione riservata