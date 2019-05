Palermo, Walter Tuttolomondo: "Continuiamo a essere ottimisti"

"Ottimista? Io sono per la logica del bicchiere mezzo pieno, posso solo dire che l’ottimismo lo impieghiamo nel proseguire qualunque sia l’esito lo accoglieremo, le sentenze non si commentano. Fin quando non ci sarà la parola fine noi continueremo ad essere ottimisti. Noi giochiamo ad armi pari e le nostre sono armi lecite".

Lo ha dichiarato Walter Tuttolomondo, rappresentante del Consiglio di amministrazione di Arkus Network, e consigliere del Palermo, all’entrata dell’udienza della Corte Federale d’Appello che si svolgerà a Roma.

Il Tribunale Federale nazionale, in primo grado, ha condannato la società rosanero alla Serie C. "Tifosi qui? Grande segno di responsabilità per noi e per tutti quelli che credono nei valori del club rosanero", ha concluso Tuttolomondo parlando dei supporter rosanero che sono presenti in Via Campania. (ITALPRESS).

