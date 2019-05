Palermo retrocesso, rinviata l'udienza sull'appello dei rosanero: la decisione il 29 maggio

Niente da fare, tutto rinviato al 29 maggio. Così ha deciso la Corte federale riunita per esaminare il ricorso presentato dal Palermo calcio contro la sentenza di primo grado che ha decretato la Serie C per il club.

Dunque, fino al 29 maggio tutto è ancora in sospeso. Ma il club rosanero non è da solo; sotto il palazzo si sono riuniti centinaia di tifosi, chi proveniente da Palermo, chi da altri regioni di Italia, che si sono dati appuntamento in via Campania a Roma.

Il presidente del collegio, Sergio Santoro dal giudizio a seguito della notizia di stampa che lo vorrebbe coinvolto in inchieste giudiziarie come indagato. Il collegio giudicante sarà dunque riformato e ascolterà le parti mercoledì prossimo.

