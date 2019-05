Il Palermo retrocesso in Serie C tra ricorsi e sentenze d'appello, ecco cosa accade ora

Il Palermo, a distanza di oltre 30 anni, finisce nuovamente sotto la scure della giustizia sportiva. Dopo la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc che ha condannato il Palermo alla retrocessione in Serie C per illecito amministrativo, il club rosanero è pronto a dare battaglia per scongiurare un vero e proprio disastro sportivo.

I tempi sono serratissimi. Entro 48 ore, infatti, il pool di avvocati del Palermo dovrà presentare un ricorso in appello e sperare in una sentenza di secondo grado che ribalti quanto stabilito in primo grado. Le carte sono ovviamente già pronte perché, nonostante le rassicurazioni e le dichiarazioni di rito, la sentenza di condanna era inevitabilmente messa in conto.

La sentenza di secondo grado, che dovrebbe arrivare entro 10 giorni, sarà immediatamente esecutiva e a quel punto il futuro del Palermo sarebbe pressoché segnato. Ci sarebbe anche l'appello al Collegio di Garanzia del Coni, la "Cassazione dello sport, ma il rischio è che si arriverebbe a sentenza troppo tardi. Ovvero quando play off e play out saranno già disputati e la classifica finale di B già omologata.

Infine c'è la giustizia ordinaria. Il ricorso al Tar del Lazio sarebbe il primo passo, ma in questo caso si tratterebbe solo di un disperato tentativo di ottenere ristoro di un eventuale danno ingiusto inflitto dalla Federcalcio. In parole povere, il Palermo si ritroverebbe con un maxi risarcimento e le casse "piene", ma ormai condannato a calcare i campi di provincia della Serie C. Dopo il Tar, infine, ci sarebbe anche il Tas, il Tribunale arbitrale internazionale dello sport con sede a Losanna. Ma anche in questo caso, si tratterebbe di un ricorso con finalità di indennizzo.

Insomma, la vera partita del Palermo, quella decisiva, si giocherà in secondo grado. Gli avvocati Gattuso, Pantaleone, Terracchio e Trinchera dovranno convincere i giudici della bontà delle loro obiezioni già presentate in primo grado che, a onor del vero, sembravano abbastanza corpose e corroborate da alcuni precedenti giurisprudenziali ignorati nella sentenza di oggi.

Intanto, in attesa della sentenza definitiva, cambia la classifica del campionato di serie B. Il Palermo scende dal terzo all'ultimo posto e il Perugia, che era nono, sale quindi all'ottavo posto col diritto di partecipare ai playoff. In coda nessuna speranza per Carpi e Padova retrocesse direttamente, mentre il Foggia, terz'ultimo, sale di una posizione. I pugliesi disputerebbero quindi i playout con la Salernitana. Il Venezia è invece salvo. A breve, infine, si attende la formalizzazione da parte della Lega di B dello slittamento di play off e play out.

