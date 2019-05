Palermo, per la A diretta c'è ancora speranza dopo il 2-2 con lo Spezia: il Lecce perde e spreca il match point

Questa volta sembra davvero finita, e invece no. Il Palermo pareggia 2-2 con lo Spezia e sembrava dire addio alla serie A diretta. Il Lecce però, che poteva chiudere questo pomeriggio il discorso promozione, ha perso a Padova per 2-1 e non solo non ha dato il colpo di grazia ai rosanero, ma adesso i giochi si sono clamorosamente riaperti. Certo, i salentini rimangono ancora avanti di quattro punti (con una partita in più, quindi uno virtuale), ma si è visto che ai pugliesi le gambe tremano, ecco.

Per il Palermo però rimangono la poca determinazione e soprattutto mancanza di cattiveria nei momenti decisivi del match. Probabilmente questa squadra non meritava la promozione diretta, anche perché i limiti caratteriali sono palesi, soprattutto per via delle tante rimonte subite.

C’è rabbia, il Palermo doveva “ammazzare” il campionato e invece adesso rischia di trovarsi nuovamente a giocare i playoff. Tutto nel primo tempo, gara rocambolesca con il Palermo che era passato in svantaggio per via del gol di Maggiore, poi risultato capovolto con i gol di Jajalo e Moreo e poi ancora Maggiore sul 2-2. Nella ripresa non succede più nulla, il Palermo molla e non riesce a reagire, lo Spezia chiude e controlla il match.

La cronaca: pochissimi spettatori al Barbera, Rossi sceglie il 4-3-1-2 con Moreo e Nestorovski in avanti. Ritmi bassi all’inizio, sembra quasi un match amichevole per via del passo delle sue squadre. Poi però Palermo e Spezia iniziano a giocare a calcio. Al 7’ rosa vicini al gol, bel cross di Rispoli con Moreo che taglia sul primo palo e colpisce di testa, la palla però sbatte sul montante. Ritmi che si abbassano nuovamente e si rialzano però al 30’ quando lo Spezia passa in vantaggio: bella azione al limite dell’area del Palermo: Maggiore scambia con Okereke, e piatto di sinistro, palla in rete. Il Palermo però non si abbatte e trova il pareggio dopo due minuti, grandissima botta dalla distanza di Jajalo, palla all’angolino e nulla da fare per Lamanna.

Adesso il Palermo ci crede e inizia anche a far scorrere bene palla ma è lo Spezia al 39’ ad avere l’occasione per il nuovo vantaggio: splendido velo di Mora per Okereke che è tutto solo al limite dell’area ma spara alle stelle. E allora al 40’ il Palermo passa in vantaggio, azione insistita di Haas, palla per Nestorovski che fa sponda per Moreo che da due passi la piazza all’angolo, 2-1. Emozioni a getto continuo, al 43’ Nestorovski colpisce il palo di testa sugli sviluppi di una palla inattiva. 44’ arriva il paro spezzino, ancora Maggiore che si inserisce tra Haas e Aleesami e colpisce di testa su cross di Okereke, 2-2.

Ripresa, ritmi che tornano ad essere bassi, Palermo spiazzato dal pareggio dello Spezia nel finale di tempo. Liguri che controllano palla e sfiorano il nuovo vantaggio al 58’, doppio miracolo di Brignoli su Ricci e Gyasi. I rosa non riescono più ad uscire dalla propria metacampo, lo Spezia gioca meglio e fa girare palla. Rossi mette dentro Mazzotta e Trajkovski nella speranza di dare maggiore brio alla manovra dei siciliani. Non ci sono idee e il Palermo arranca anche a fare due passaggi consecutivi. Haas nel finale ci prova con una girata che esce di poco. Finisce così, 2-2.

© Riproduzione riservata