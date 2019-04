Red Bull Neymar Jr's Five, l'evento mondiale di calcio a 5 protagonista sabato a Palermo

Il prossimo sabato si svolgerà a Palermo la quarta edizione del Red Bull Neymar Jr’s Five, il torneo mondiale di calcio a 5, che porta il nome dell'attaccante brasiliano.

L'evento si svolgerà presso il New Garden Center in via Beato Angelico, 100, dove si affronteranno ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con due soli fuori quota per squadra.

Le squadre femminili e maschili vincitrici della fase nazionale andranno poi in Brasile per la Finale Mondiale presso l’Instituto Projeto Neymar Jr e incontreranno il calciatore brasiliano.

A Palermo il Red Bull Neymar Jr’s Five arriva per la prima volta.

© Riproduzione riservata