Palermo, rischio penalizzazione e commissariamento. La Arkus: nessun ostacolo per la cessione del club

Il Palermo torna vedere i fantasmi. La Procura Federale della Figc ha, infatti, pronti i deferimenti per falso in bilancio relativo agli anni 2016, 2017 e 2018. Come si legge in un articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, è l’esito delle indagini, giunte a conclusione, del procuratore Giuseppe Pecoraro, sul sospetto di gravi irregolarità gestionali, lo stesso che ha spinto la Figc ad avviare col Tribunale siciliano la procedura ex articolo 2409 del Codice civile.

Venerdì prossimo si terrà infatti l’udienza presso la quinta sezione civile del Tribunale di Palermo: la procedura è avviata dalla Procura Federale della Figc, che chiede provvedimenti contro gli amministratori e la loro revoca.

Il legale della società rosanero, Stanghellini, ha però richiesto il rinvio dell’udienza di 15 giorni: una proroga che se accolta permetterebbe di completare il closing con Arkus Network. Insomma la De Angeli sta cercando di accelerare i tempi per la definizione della cessione.

La Procura Figc inoltre dovrebbe deferire Maurizio Zamparini per le indagini condotte sui bilanci relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, con il club che verrebbe deferito a titolo di responsabilità diretta: se accolto, il deferimento può portare ad una penalizzazione.

Stando, però, ad alcune indiscrezioni raccolte da Gds.it, non dovrebbero esserci problemi nella definizione della trattativa e la nuova società si dice assolutamente serena e pronta a rilevare il club in tempi brevissimi.

