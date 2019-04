Palermo-Padova, Falletti è carico: "Voglio giocare in serie A con i rosanero"

«Speriamo di giocare in A con il Palermo. Mi sono trovato molto bene in rosanero, speriamo intanto di vincere il campionato, poi vedremo cosa succederà». Lo afferma il trequartista del Palermo Cesar Falletti che pensa al presente e alla conclusione del campionato di Serie B, ma è già proiettato al futuro che si augura di vedere ancora a tinte rosanero.

Falletti è in prestito dal Bologna e non esclude la possibilità di rimanere ancora con la società di viale del Fante. Tutto dipende dalla promozione in A che passa da partite come quella contro il Padova di lunedì sera alle 21 al Barbera.

«Sarà una partita difficile - dice - perché squadre come questa si chiudono e non ti lasciano spazio. Dobbiamo essere concentrati e cercare il gol senza affanno, ma con molta pazienza. Siamo carichi: abbiamo vinto due partite di fila contro squadre importanti e vogliamo continuare così. Dopo la vittoria contro il Verona ci siamo parlati nello spogliatoio e ci siamo detti che saremmo stati in grado di andare a vincere anche a Benevento e così abbiamo fatto. Se giochiamo con lo stesso atteggiamento delle ultime due partite possiamo battere anche il Padova».

La lotta per la promozione diretta ormai sembra una cosa a tre fra Brescia, Lecce e Palermo. «Siamo tutte e tre squadre forti - aggiunge - andrà in A chi riuscirà a vincere più partite. Il Lecce è forse la squadra che gioca meglio. Insieme al Brescia fanno molti gol, ma noi difendiamo meglio. Brescia e Lecce dovranno anche giocare contro, poi il Lecce si dovrà fermare e noi speriamo di riuscire ad approfittarne».

