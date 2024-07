Palermo, nasce una rete tra i comitati per assicurare sicurezza e decoro ai territori

Alla presenza del notaio Adriana Gasbarro si è costituito in città una rete operativa tra comitati, gruppi di cittadini e volontari palermitani. L’idea è nata ad alcune realtà territoriali, Uniti per il quartiere, Comitato la Lumia, Maqueda città, Palermo SiCura, Terra vacua, La Lumia, che operano già sul territorio cittadino.

«Vogliamo essere ancora più incisivi - si legge in una nota - soprattutto in questo particolare momento dove l’amministrazione è in evidente affanno nella gestione dei rifiuti e dopo l’ennesimo atto di violenza consumato in città un paio di giorni fa a piazza Olivella.

Una squadra che intende rappresentare uno strumento utile per attivare e incentivare la collaborazione e il dialogo tra i comitati e gli organi istituzionali della nostra città con l’intento di creare occasioni di confronto e interazione con i soggetti istituzionali; si vuole istituire un punto di riferimento per ciascun comitato nell’ambito dei diversi settori, tra quali sicurezza del territorio, gestione della movida, emergenza rifiuti e degrado, promuovendo momenti di riflessione e di confronto, incontri e programmi condivisi concordando le linee di intervento e definire attività e impegni evitando anche frammentazioni e sovrapposizione delle iniziative.