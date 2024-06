Bagheria, la Fondazione Costanza assegna i premi per la creatività

La Fondazione Costanza premia i talenti provenienti da diversi paesi del mondo. La manifestazione per la consegna degli Oscar alla Creatività, come viene chiamato il premio, è in programma domani, mercoledì 19 giugno 2024, a Palazzo Butera di Bagheria. L’evento, patrocinato dal Comune di Bagheria, vede protagonisti artisti, pittori, scultori, grafici, attori di cinema, teatro e di diversi settori dell’ambito artistico e culturale. Alla guida alla macchina organizzativa c'è Alessandro Costanza, mentre l'altra figura di spicco dell’organizzazione è il direttore generale Filippo Lo Iacono.

La manifestazione si svolgerà nella sala Borremans in presenza del primo cittadino Filippo Tripoli e di altre figure istituzionali, la dottoressa Giusi Chiello cultura e spettacolo, i giornalisti Joey Borruso, Marika Cefalù e Gabriele Giovanni Vernengo. Seguirà da Milano la dottoressa Giada Eva Elisa Tarantino storico e critico dell’arte del nostro comitato tecnico scientifico. Fotografi professionisti Angelo Giorgianni Effezero Project, Gianfranco Martino Xmediaconsulting e video Makers Giole Pennino Masterset Italia, oltre i curatori della Fondazione, Alessandro Costanza presidente e Filippo Lo Iacono direttore generale.