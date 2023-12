Svaligiato un B&B a Palermo: rubati 8 televisori, la macchina del caffè e persino piatti e tovaglioli di carta

Furto durante le feste di Natale nel B&B La Terrazza su Centro (nella foto tratta dalla pagina Facebook della struttura), a Palermo, di fronte alla facoltà di Giurisprudenza e vicino al municipio. Nessuno si è accorto che i ladri hanno organizzato una sorta di trasloco, portando via 8 televisori, una macchina del caffè professionale, del peso di 48 chili, lenzuola, apparecchiature elettroniche e perfino bottiglie di coca cola, bicchieri, piatti e tovaglioli di carta.

«I ladri hanno avuto tutto il tempo - racconta il titolare, Emiliano Nania - di praticare un buco in una parete di cartongesso per vedere cosa ci fosse dentro una stanza chiusa a chiave. In questa zona di Palermo, a due passi da Ballarò, si spaccia il crack e la situazione è diventata insostenibile. Nessun controllo sul territorio e questi fanno quello che vogliono. Inutili risultano manifestazioni ed incontri. O c’è una volontà di non intervento o una conclamata incapacità a gestire la situazione. Non so cosa sia peggio».

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso il colpo.