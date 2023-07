La Sicilia brucia, il fuoco divora ettari di macchia mediterranea nel Palermitano e il bosco di Licata

La Sicilia brucia, complici le alte temperature e i forti venti. Incendi in provincia di Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Lercara Friddi per un vasto rogo lungo la statale Palermo-Agrigento. Le fiamme hanno distrutto alcuni ettari di macchia mediterranea. Altro rogo a Santa Cristina Gela nella zona del Kartodromo a Pianetto. Anche qui sono intervenute diverse squadre antincendio. Ieri un incendio è divampato nella discarica di Castellana Sicula nel palermitano. Le temperature si sono alzate e le fiamme sono partite dai rifiuti ammassati. L’impianto funziona ancora. Possono entrare 20 tonnellate di spazzatura al giorno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse squadre per spegnere le fiamme.

Roghi nell'Agrigentino

È alimentato dal vento di scirocco e dalle altissime temperature che si registrano nelle ultime ore a Sciacca l’incendio di sterpaglie nel centro storico, tra piazza Mariano Rossi e la via Stazione in un terreno incolto di proprietà privata.

Il fuoco è partito dal pendio sottostante il terrazzamento che guarda verso il mare. Nella zona ci sono alcune attività commerciali. Al lavoro i vigili del fuoco di Sciacca e di Santa Margherita di Belice e personale della protezione civile comunale. Al momento non è stato necessario evacuare alcuna abitazione. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono tuttora in corso.

Un elicottero, un Falco 6, e due canadair, nonché una squadra di terra della forestale di Agrigento, sono al lavoro in contrada Galluzzo a Licata dove è in corso un incendio boschivo. Al momento, nonostante le fiamme siano violente, non ci sono rischi per le abitazioni che sono ancora a distanza.