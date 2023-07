Raccolta rifiuti a rilento a Palermo e nuovi roghi di spazzatura

Nuova emergenza rifiuti a Palermo. In appena una settimana ci sono di nuovo diversi quartieri invasi dalla spazzatura e immancabili gli incendi di cassonetti trasformati in discariche per la mancata raccolta.

I vigili del fuoco nel corso della notte hanno spento le fiamme ai cumuli di spazzatura in via Sacco e Vanzetti, in Corso dei Mille, in via Decollati, per ben due volte in via dell’Airone, in via Costante Girardengo.

La causa della mancata raccolta pare sia dovuta alle ferie degli impiegati della Rap, l’azienda che gestisce la raccolta della spazzatura nel capoluogo siciliano e una serie di guasti degli autocompattatori stanno creando problemi nella raccolta.

L’azienda fa sapere che ci sono pochi operai anche perché in ferie e che si sta lavorando con i sindacati per riproporre anche quest’anno i progetti che prevedono maggiore incentivi per i dipendenti.