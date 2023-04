Tre siciliani ai campionati mondiali di pugilato in Uzbekistan

Sono tre i siciliani che parteciperanno alla Humo Arena di Tashkent (Uzbekistan) ai campionati mondiali di pugilato maschile. Per l'Isola si tratta di un record assoluto.

La rassegna iridata si aprirà ufficialmente domenica con la cerimonia d’apertura. Gli incontri, invece, andranno in scena da lunedì 1 a domenica 14 maggio. Grandi speranze per il pugile palermitano Alessio Camiolo, vecchio pupillo del maestro Affatigato, della Extreme Boxing Club, società dov'è cresciuto Camiolo, poi assoldato dalle Fiamme Oro per i risultati sportivi ottenuti (cinque titoli italiani e quattro tornei internazionali, imbattuto in Italia). Ci saranno in Uzbekistan anche Salvatore Cavallaro, 27 anni da Catania, e Francesco Iozia, da Pozzallo, campione italiano della categoria Elite.

Saranno in tutto sei azzurri a prendere parte alla manifestazione Alessio Camiolo (51 kg), Michele Baldassi (57 kg), Francesco Iozia (60 kg), Salvatore Cavallaro (75 kg), Abbes Mouhiidine (92 kg) e Diego Lenzi (+92 kg).

© Riproduzione riservata