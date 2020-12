Palermo, l'amarezza di Boscaglia: "Abbiamo regalato un tempo, serve altra mentalità"

Amareggiato e al contempo deluso. Roberto Boscaglia commenta con grande amarezza la sconfitta del Palermo a Foggia: “È stata una partita compromessa nel primo tempo – afferma – . Il Foggia corre tanto ed era in salute. Noi abbiamo tenuto botta e fatto una partita equilibrata. Non mi è piaciuto qualche atteggiamento sulle seconde palle. Non si possono prendere gol così. Abbiamo regalato un tempo. Nella ripresa era difficile, le condizioni del terreno non ci hanno permesso di fare il nostro gioco. Non sono soddisfatto ma non parlo di passi indietro o avanti. Dobbiamo adattarci a partite così”.

Boscaglia pensa che tutto sia legato anche al fattore stanchezza: “Giocare ogni tre giorni non ci ha permesso di lavorare su qualche meccanismo – continua – . Ora vediamo di riprendere il lavoro dove lo avevamo lasciato. Qui è una questione di mettere più aggressività e lucidità. Questi errori li fanno anche le squadre che lavorano da anni insieme, sono cose che succedono. L’atteggiamento nel primo tempo è mancato e questa cosa non mi piace. Voglio vedere una squadra che abbia più mentalità e aggressività, molte partite saranno giocate così”.

© Riproduzione riservata