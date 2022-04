Peppuccio Tornatore e il tramonto delle ideologie: «La "politica bella" non abita più qui»

«All'indomani della seconda guerra mondiale tutti avevano una grande passione per la politica, ciascuno dalla propria prospettiva ideologica». Ricordi affidati a Peppuccio Tornatore dal nonno. Il regista bagherese, premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, ne parla in un colloquio con il direttore responsabile del Giornale di Sicilia, Marco Romano. Sul Giornale di Sicilia in edicola oggi il resoconto integrale della conversazione fra Peppuccio Tornatore e Marco Romano.

Il regista parla di come si viveva e di cosa si pensava all'èpica, all'epoca, in quegli anni lontani cioè. E parla anche del momento in cui quella magia sparì, «la politica diventava e sarebbe sempre più diventata simbolo di ignominia». Il colloquio affronta numerosi temi, prendendo spunto dall'ultimo libro di Tornatore, dal titolo... All'èpica.

© Riproduzione riservata