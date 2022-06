Elezioni a Palermo, a Lagalla il premio di maggioranza: così i posti ai partiti a Sala delle Lapidi

Prende forma la composizione del nuovo consiglio comunale di Palermo, dopo le amministrative di domenica in cui Roberto Lagalla è stata eletto sindaco. I consiglieri di Sala delle Lapidi saranno in tutto 40: 24 legati ai partiti della maggioranza, i restanti 16 all'opposizione.

A Palermo, infatti, il centrodestra fa l'en plein. Con la vittoria dell'ex rettore e assessore regionale all'Istruzione al primo turno scatta anche il premio di maggioranza. Alla coalizione, al momento intorno al 55%, vanno così i 24 seggi in Consiglio che saranno ripartiti alle liste che superano lo sbarramento del 5%.

La legge elettorale per gli enti locali in Sicilia prevede che il premio scatti se la coalizione supera il 40% ma non va oltre il 60%. Sedici i seggi per le opposizioni, uno va al candidato sindaco sconfitto: in questo caso a Franco Miceli, giunto alle spalle di Lagalla con un distacco di circa 20 punti.

Stando ai voti a Forza Italia dovrebbero andare 7 seggi, 6 a Fratelli d'Italia, 5 a Lavoriamo per Palermo-Lagalla Sindaco, 3 alla Nuova Democrazia Cristiana e 3 anche a Prima l'Italia.

I posti per i consiglieri dei partiti di opposizione dovrebbero essere così suddivisi: Partito Democratico 5, Azione +Europa 4, Movimento 5 Stelle 3, Progetto Palermo - Miceli Sindaco 3.

