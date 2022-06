Cuffaro: ora posso fare due passi indietro

«Insieme alla soddisfazione per il risultato raggiunto dalla Dc voglio ringraziare e complimentarmi con tutti i candidati in Consiglio comunale e nelle circoscrizioni. La Dc è nata giovane e donna e da oggi ha una nuova classe dirigente. Tre giovani dei tanti che abbiamo candidato ci rappresenteranno a Palazzo delle Aquile». Lo dice in una nota il commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro, commentando il risultato delle amministrative a Palermo. «Adesso saranno i nuovi dirigenti a rappresentare il partito nei luoghi istituzionali, negli incontri con gli altri partiti e sempre loro - continua - a far sentire la voce della Dc sugli organi di stampa. Posso fare due passi indietro e fare il padre umile e non certo nobile. Un allenatore non giocatore».

«Mi scuso con i tanti amici che nei prossimi giorni mi chiameranno e ai quali non potrò rispondere perché - continua - giovedì mi sottoporrò ad un intervento alle corde vocali per una poliposi. La Dc con i suoi dirigenti è già a lavoro per preparare le liste per il rinnovo del Parlamento regionale che saranno formate da candidati tutti nuovi e che non hanno mai ricoperto ruoli di parlamentari e di assessori. Vogliamo una Dc nuova nella rappresentazione delle idee e dei valori, nella scelta del rigore morale e nelle persone», conclude.

