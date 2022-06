Voto a Palermo, c'è anche il caso della scuola chiusa. Il Comune: avevamo avvisato

Hanno trovato la scuola chiusa perché il Comune di Palermo ha distribuito gli elettori in altri seggi. In trecento questa mattina si sono presentati regolarmente alla scuola media Leonardo da Vinci, in via Serradifalco, dove hanno sempre votato, scoprendo che il Comune nella riorganizzazione elettorale aveva distribuito gli elettori in altre sezioni presso altre scuole. La comunicazione dell’avvenuto spostamento non è arrivata perché i nuovi talloncini della tessera elettorale sono ancora in distribuzione e arriveranno, dicono dagli uffici, intorno al 20 giugno. Così anche gli elettori dei seggi presenti nella scuola sono tornati a casa. Dall’ufficio elettorale del Comune replicano che la nuova assegnazione dei seggi è avvenuta nell’aprile del 2021 e che ne è stata data formale comunicazione con l’invio per posta dei nuovi talloncini elettorali.

