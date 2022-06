I big della politica a Palermo per tirare la volata ai candidati sindaco

Big in campo a Palermo per il rush finale della campagna elettorale per le amministrative. Prossima settimana nel capoluogo, in vista del voto del 12 giugno, sono attesi i leader dei partiti. Lunedì mattina sarà in città Giuseppe Conte, il leader del M5s farà un tour in alcuni quartieri anche il martedì, per chiudere a Messina il giorno successivo. Sempre lunedì arriverà il leader della Lega Matteo Salvini, in programma la presentazione della lista Prima l’Italia-Lega, in sostegno di Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra.

Mercoledì sarà il turno del segretario del Pd Enrico Letta, prevista una kermesse col candidato sindaco Franco Miceli. In sostegno di Fabrizio Ferrandelli, venerdì saranno a Palermo il leader di Azione Carlo Calenda e il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova. Ancora in dubbio la presenza del coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani.

