Attacco hacker al Comune di Palermo, nessuna conseguenza per le elezioni

L'attacco hacker al sistema informatico del Comune di Palermo, non ha avuto conseguenze sulle elezioni e sugli adempimenti che precedono l'appuntamento con le amministrative del 12 giugno.

Secondo una nota inviata da Sispi "gli adempimenti preliminari alla tornata elettorale sono stati tutti portati a termine". Quindi è stato possibile procedere con la stampa delle liste elettorali e l'aggiornamento delle tessere elettorali.

È attivo anche il servizio di rilascio della carta di identità elettronica in tutte le postazioni, mentre il servizio di registrazione del sistema di videosorveglianza non ha subito alcuna interruzione, come invece si pensava in un primo momento.

L'attacco hacker di ieri (2 giugno) è stato rilevato alle prime ore del mattino. Il sistema di Palazzo delle Aquile, e ovviamente di tutte le sedi dell'amministrazione comunale di Palermo, è stato cautelativamente spento e isolato dalla rete.

La Sispi ha costituito un team tecnico per gestire l’evento e sono state messe in campo le misure necessarie per arginare possibili violazioni dei dati personali. Ieri il segretario generale del Comune, Antonio Le Donne, ha scritto a tutti i dirigenti per dare ordine di far spegnere tutti i pc eventualmente rimasti accesi negli uffici.

