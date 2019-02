Palermo calcio, De Angeli: "Società in difficoltà economica, ho sentito il dovere di intervenire"

"Da 15 anni mi occupo delle vicende del Palermo come direttore amministrativo. Nel momento in cui la società si è trovata in una situazione di difficoltà economica, per le vicende note a tutti, ho sentito il dovere di intervenire in prima persona, insieme a Rino Foschi e con la collaborazione di tutti i dipendenti, per cercare di superare tali criticità, mossa dai sentimenti di affetto che mi legano alla squadra e, quindi, alla città di Palermo, alla quale sento ormai di appartenere".

Così, Daniela De Angeli, nuova proprietaria del Palermo insieme a Rino Foschi, ha spiegato la decisione di prendere il controllo delle azioni del club nell'attesa della definizione del passaggio di proprietà definitivo a un gruppo che starebbe ultimando la due diligence.

"Il mio ruolo, insieme a Rino Foschi e a tutto lo staff del Palermo - spiega De Angeli - sarà quello di garantire la gestione della società per preservarla da situazioni pregiudizievoli che possano danneggiare anche il percorso della squadra nel raggiungimento della promozione in Serie A".

E ancora: "Nel frattempo cercheremo di individuare le migliori soluzioni per garantire la cessione della proprietà in mani sicure e che abbiamo a cuore le sorti della società".

