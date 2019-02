Pallanuoto, prosegue il cammino vincente del TeLiMar Palermo: battuto anche il Latina

Ancora una vittoria per il TeLiMar che oggi pomeriggio batte, in casa, il Latina Pallanuoto per 13-11, nell’ottava giornata del Campionato di Serie A2 Sud. Sfida importante tra le prime due squadre in classifica che ha visto primeggiare i palermitani.

All’Olimpica di viale del Fante, il team del presidente Marcello Giliberti contiene l’impetuosità dei pontini, allungando nel secondo parziale e gestendo il match fino alla fine.

"Siamo arrivati a questo match di alta classifica ben preparati dal punto di vista tecnico-tattico, fisico, natatorio e mentale", ha detto il presidente Marcello Giliberti. "Abbiamo inizialmente contenuto e poi dominato lo squadrone del Latina Pallanuoto, pragmatico in ogni fase della partita. Ha vinto - continua - la squadra saggiamente orchestrata da coach Zoran Mustur con un susseguirsi di cambi tutti all’altezza; grandi prestazioni sia in attacco che in difesa, fra tutti particolarmente in evidenza il montenegrino Saric, che conferma il grande stato di forma mostrato già contro il Settebello, il vice capitano Di Patti e il portiere Lamoglia, che oggi ha dimostrato il suo vero valore. Siamo a questo punto del campionato in una posizione di classifica che meritiamo e - conclude - guardiamo avanti con maggiore serenità avendo meritatamente battuto una delle principali pretendenti alla promozione in A1".

