Palermo, gli inglesi si defilano e Zamparini si infuria: io truffato

Zamparini teme di essere stato raggirato e così passa al contrattacco. L’avvocato che ha seguito le ultime vicende giudiziarie dell’ex patron del Palermo si è recato presso la sua residenza ad Aiello del Friuli per valutare le azioni da intraprendere contro il gruppo insediatosi in viale del Fante: si potrebbe procedere per tentata truffa.

Così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non sono stati immessi capitali in una società che ne avrebbe avuto bisogno a partire dal mese di gennaio, non fornendo le garanzie necessarie agli organi competenti.

La realtà è che il Palermo non ha risorse economiche sufficienti per arrivare a febbraio e Rino Foschi, adesso, si sta muovendo per cercare investitori pronti a salvare la società.

Ed ecco che tornano di attualità i nomi di Albanese, Ponte e Follieri. Un clima di incertezza che non fa certo bene a tutto l'ambiente rosanero.

