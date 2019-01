Pd Sicilia, passa la 'mozione Zingaretti': "Abbiamo vinto con il 48,4%"

"Secondo i dati in nostro possesso, con il 48,4% dei voti Nicola Zingaretti ha vinto la prima fase del congresso in Sicilia, quella nella quale sono stati chiamati a votare gli iscritti nei circoli del Partito democratico". Lo dice il rappresentante della mozione Nicola Zingaretti in Sicilia, Enzo Pupillo.

"Finalmente gli iscritti hanno avuto la possibilità di esprimersi e lo hanno fatto votando in maggioranza un candidato alla segreteria nazionale capace di unire e di fare del partito una vera comunità, della quale tutti avvertiamo il bisogno - aggiunge - E', questa, una condizione necessaria per avviare una stagione di forte innovazione e cambiamento che, mettendo al centro le persone, colga le opportunità e promuova sviluppo e occasioni di lavoro".

Per Pupillo "il rinnovamento del Pd serve al Paese: una nuova e forte proposta politica credibile è presupposto indispensabile per creare l'alternativa a un governo che sta bloccando l'Italia e azzerando il diritto e l'umanità".

