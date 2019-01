Junior Bake Off Italia 2019, la palermitana Sara a caccia del titolo di miglior pasticciere

Da spettatrice a protagonista: il sogno di Sara Alessi è diventato realtà e adesso la palermitana di undici anni, giunta in finale a Junior Bake Off Italia, tenta di aggiudicarsi il titolo di miglior pasticciere.

Stasera, il talent culinario, in onda su Real Time e condotto da Katia Follesa, metterà di fronte 4 piccolissimi pasticcieri: Sara, Samir, Antonio e Rachele.

L'undicenne palermitana racconta al GdS online che la sua passione è iniziata proprio grazie alla trasmissione televisiva: "Ho sempre visto Bake off e un giorno ho deciso di cominciare a realizzare una torta e, visto il risultato, ho continuato a farne diverse, sempre osservando gli altri".

Una passione, quella di Sara, che non nasce in ambito familiare ma che, invece, in famiglia è stata coltivata e consolidata. "Nessuno ha la passione per la cucina, i miei genitori mi hanno sempre aiutata ma ho imparato da sola. A casa non mi aiuta nessuno - continua Sara -, preparo da sola ma quando non riesco a fare qualcosa mi faccio aiutare da mamma e papà. Loro mi sostengono, mi confortano quando sono triste e mi spronano ad andare avanti".

Figure fondamentali quelle di papà Nicola, di mamma Chiara e del fratellino Leonardo. Il piccolo, proprio per stare vicino a Sara durante le prove, ha deciso di realizzare cartellini sui quali sono scritti messaggi di incoraggiamento ed in bocca al lupo che l'undicenne appende al grembiule oppure indossa come bracciale quando è in gara.

Un sogno, quello di Sara, che è diventato realtà: "Durante tutte le puntate mi sono divertita molto, sono davvero felice di questa esperienza che mi ha permesso di cimentarmi tra i fornelli con prove davvero divertenti. In questi giorni sono stata su di giri".

Sara è felice di aver realizzato, attraverso questa esperienza, anche formativa, un sogno ed è ancor più consapevole delle sue qualità. "Credo che continuerò ad allenarmi - ha detto - perchè mi piace fare le torte e questo è stato un punto di partenza che mi darà la spinta per continuare, perchè è proprio questo che voglio fare".

"Il mio dolce preferito? La cheesecake ed è anche quello - ammette - che mi riesce meglio". E per chi vuole conoscere l'ingrediente segreto del successo, basta guardarla all'opera...la passione per la pasticceria!

"Tra i piccoli "concorrenti" si è creata una amicizia meravigliosa in un clima più di gioco che di gara", dicono i genitori che hanno aiutato Sara a perseguire la sua passione. "Si è trattata di un'esperienza davvero bella".

Sara ha affrontato tutte le prove fin qui sostenute con tranquillità e "professionalità", adesso è attesa all'esame finale, quello decisivo, al quale arriva con la consapevolezza delle proprie capacità.

