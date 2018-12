Palermo, autista dell'Amat picchiato da una gang con calci e pugni: in ospedale in codice rosso

Un autista dell'Amat è stato aggredito questo pomeriggio a Palermo. Un gruppo di ragazzi, alla fermata di Villa Adriana, ha tentato di forzare il vano motore dell'autobus e l'uomo è sceso dal mezzo e si è avvicinato ai giovani. A quel punto l'autista è stato aggredito con calci e pugni. I passeggeri hanno subito allertato i carabinieri e il 118. Secondo le prime informazioni sarebbero stati circa dieci giovani ad accerchiarlo.

L'autista Mario Covais è stato trasportato immediatamente all'ospedale Villa Sofia, in codice rosso ed è stato sottoposto a Tac che ha dato esito negativo. L'uomo, che presenta diverse contusioni, è arrivato cosciente presso il nosocomio e non è in pericolo di vita.

"Purtroppo è una situazione triste e incresciosa - ha dichiarato il presidente dell'Amat, Michele Cimino -. Queste cose vanno ad aggiungersi a tutte le problematiche che viviamo in azienda". L'Amministratore unico dell'azienda si è recato a Villa Sofia, dove si è accertato delle condizioni del dipendente dell'azienda.

Per il sindaco Leoluca Orlando si tratta di «un atto di violenza barbara che non può avere né giustificazioni né motivazioni logiche. Sono grato ai carabinieri e ai sanitari del 118 - dice Orlando - per il pronto intervento e mi auguro che si possano quanto prima individuare gli autori di questo pestaggio ed assicurarli alla giustizia».

I carabinieri hanno sentito la vittima e stanno indagando.

