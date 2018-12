Palermo tra i rifiuti, Orlando attacca i dipendenti Rap: "Scarsa collaborazione da parte loro nell'emergenza"

«Sono convinto che non c'è stato lo spirito di collaborazione che mi aspettavo dai dipendenti della Rap. C'è un 50% di straordinario previsto per tutti, l'altro 50% è volontario, ed è mancato». L’ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine dell’inaugurazione del centro di raccolta rifiuti differenziati in viale dei Picciotti.

Il presidente della Rap, Giuseppe Norata, conferma quanto ha detto ieri in Consiglio comunale: «Il Comune ci ha dato 149

milioni, ma si tratta di somme che riguardano anche anni precedenti, dal 2016 al 2018. Mi limito a dire che ci sono delle prestazioni rese dalla Rap che vanno pagate. I ritardi ci sono».

«Per ritornare alla normalità - afferma Norata - ci vorranno dai 10 ai 15 giorni. Ho firmato un ordine di servizio cogente che impone uno straordinario di due ore al giorno per tutti i lavoratori. Abbiamo chiesto le pale meccaniche ad Amap e Coime

per iniziare gli interventi di raccolta straordinaria ma noleggeremo anche mezzi da privati. Gli interventi inizieranno presto».

E sulla commissione d’inchiesta aggiunge il presidente. «Il nostro interesse è lavorare se c'è qualcuno che vuole ficcare il

naso dentro la Rap troverà le porte aperte. Ci può fare solo bene un aiuto dall’esterno».

«C'è un emergenza in città abbiamo richiesto le pale meccaniche delle società partecipate per rimuovere i rifiuti. Il quartiere al centro dell’attenzione per la pulizia straordinaria riteniamo debba essere Bonagia, che ha il più basso tasso di evasione della Tari; mentre il più alto tasso di evasione si registra nei quartieri Libertà, Sferracavallo e Mondello», ha detto Orlando.

