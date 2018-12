Omicidio del clochard Aldo a Palermo, fermato il sedicenne romeno

Un sedicenne romeno, uno dei due minorenni interrogati ieri, è stato fermato per l'omicidio del clochard Aid Abdellah, francese di 56 anni ucciso domenica notte mentre dormiva su un giaciglio di cartoni in piazzale Ungheria, a Palermo.

Nel corso della notte, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palermo piazza Verdi hanno eseguito il decreto di indiziato di delitto, emesso in data odierna, dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del giovane, accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Palermo.

Già ieri pomeriggio il sedicenne e un altro ragazzino più piccolo erano stati accompagnati nella caserma di piazza Verdi per essere interrogati dai carabinieri nell'ambito delle indagini per l'omicidio del clochard, da molti conosciuto come Aldo e che stazionava col suo gatto nelle strade del centro.

I carabinieri hanno visionato i filmati provenienti dalle telecamere della zona e in un video si vedono due ragazzini che di notte transitavano sotto i portici della piazza.

