Tornano gli inglesi a Palermo, Richardson e Holdsworth in viale del Fante

David Holdsworth e Clive Richardson sono tornati a Palermo. La scorsa settimana, attraverso un post su Instagram, era stata annunciata una nuova visita in Sicilia, magari in concomitanza con la partita tra il Palermo e il Livorno ed invece eccoli già in città.

C'è ancora tanto da lavorare per la cessione del club e ciò si capisce proprio dalla figura di Holdsworth che si autodefinisce "consulente per club" nel suo profilo di Linkedin, specificando di avere esperienza in "acquisizione di società calcistiche, due diligence e controllo delle referenze". A Richardson serve ancora la figura di questo advisor finanziario per "limare" i dettagli e definire la cessione. Se quest'ultima fosse già stata concretizzata, il ruolo di Holdsworth non servirebbe più.

In città è arrivato anche Emanuele Facile, il socio dell’advisor Belli in Financia Innovations, nonché membro del board di Sport Capital Group Investments, quella che dovrebbe diventare la controllante del Palermo. Tra i vari incontri ne avrebbe avuto uno con Alessandro Albanese, presidente di Sicindustria che Zamparini ha "candidato" ad una poltrona nel nuovo consiglio di amministrazione.

