Frana su statale 118 Corleonese, chiuso un tratto: previsti interventi per 800 mila euro

Da ieri pomeriggio, la strada statale 118 Corleonese Agrigentina è interrotta tra Ficuzza e Corleone, a causa di una frana.

Anas ha comunicato che per il tratto interessato era già stato previsto il progetto di un intervento di manutenzione straordinaria con un investimento pari a circa 800 mila euro per la messa in sicurezza del versante.

L'avvio di tale intervento è stato fissato per il mese di gennaio e, già dalla scorsa settimana, erano partiti gli interventi finalizzati al ripristino di un vecchio troncone stradale. Il bypass sarà percorribile entro la fine della settimana in corso e, naturalmente, potrà essere utilizzato per l'immediato ripristino della circolazione stradale.

