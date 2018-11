Palermo, tragedia in via Libertà: un cinquantenne muore investito da un autobus

Tragedia in via Libertà a Palermo. Un pedone, Giuseppe Testaverde, 50 anni, è morto questo pomeriggio dopo essere stato investito da un autobus 101 dell'Amat. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Mazzini. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di liberare il cadavere, rimasto incastrato sotto il pesante mezzo, e gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando via Libertà quando è stata colpito in pieno dal grosso mezzo, venendo poi trascinato per parecchi metri. Inutili i soccorsi del 118: il pedone era praticamente morto al loro arrivo. La strada è stata subito chiusa e transennata dai vigili urbani, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso.

Travolto e ucciso dal bus a Palermo: le foto dopo l'incidente in via Libertà Il corpo del cinquantenne coperto da un lenzuolo L’incidente in via Libertà La vittima travolto e trascinata per alcuni metri L’impatto è avvenuto all’altezza di via Mazzini Strada chiusa dopo l’incidente Sul posto i rilievi della polizia municipale Sul posto gli uomini dell’infortunistica della polizia municipale L’incidente in pieno centro Inutili i soccorsi del 118

L'impatto è stato violento, così come si intuisce dal parabrezza del bus, andato per buona parte in frantumi. Tutta da ricostruire la dinamica: secondo una prima ricostruzione data da alcuni testimoni, l'uomo non si sarebbe letteralmente accorto dell'arrivo dell'autobus, con l'autista che non avrebbe avuto il tempo di frenare.

Come detto, l'urto è stato tremendo e non ha lasciato scampo a Testaverde. Chiuso al traffico il tratto di via Libertà fra piazza Croci e piazza Castelnuovo

