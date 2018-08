Veranda illegale nel bene confiscato: a Palermo finisce nei guai pure un carabiniere

Tra le 107 ordinanze di ingiunzione e diffida a demolire di quest’anno, una delle ultime è indirizzata a un carabiniere. Il militare, come si legge sul Giornale di Sicilia, vive in un alloggio confiscato alla mafia assegnato come alloggio di servizio per la stazione dei carabinieri di Uditore.

Nell’appartamento di via Camillo Camilliani ha realizzato - secondo quello che si legge nell’atto dell’ufficio Controllo del territorio del Comune - «a retro-prospetto, su strada pubblica, una veranda in vetro e alluminio con il lato esterno in muratura» e «all’interno della veranda è stata realizzata una cucina in muratura con relativi impianti idrici ed elettrici, di 13 metri quadrati circa, già definita in tutte le sue parti e abitata». La costruzione, recita l’ordinanza, è «sprovvista delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni edilizie»

