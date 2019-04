Palermo meta preferita per i turisti. In tanti hanno scelto il capoluogo siciliano per trascorrere le vacanze di Pasqua. In molti hanno apprezzato i monumenti, anche se qualcuno ha puntato il dito contro la mancata cura della città. "E' una bella città - ha detto un turista - ma è un po' trascurata e degradata".

© Riproduzione riservata