I turisti a Pasqua scelgono Palermo: "Città affascinante ma degradata"

Tanti turisti affollano in queste ore Palermo. In molti hanno scelto il capoluogo siciliano per trascorrere le vacanze di Pasqua. Tanti i pareri e le impressioni di chi visita la città per la prima volta.

"Palermo è molto simile a Napoli - dice un turista - per cultura, ambiente, modi di fare della gente". E ancora: "Arriviamo da Torino - dice un'altra turista -. Palermo è una città molto affascinante, specialmente in questo periodo ricco di processioni e rappresentazioni sacre organizzate in occasione della Pasqua".

Un altro ancora invece promuove il patrimonio artistico di Palermo, lamentando però le condizioni in cui versa la città. "Qui ci sono monumenti affascinanti - dice - ma la città è degradata e trascurata".

© Riproduzione riservata