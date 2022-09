Raduno Bmw a Monreale, decine di moto in mostra a piazza Duomo

Decine di moto Bmw si sono ritrovate questa mattina in piazza Duomo, a Monreale, in occasione del quarto raduno del marchio. All'appuntamento non sono mancati esponenti delle diverse categorie: moto d’epoca, special e moderne.

"Un incontro - racconta Fabio Tumminello, uno degli organizzatori - che nasce per passione, un ritrovo fra amici al quale non sono mancati anche appassionati in arrivo dalla Calabria e da Roma".

L’iniziativa senza scopo di lucro, nasce nel 2017, da un gruppo di amici Bmwisti palermitani per pura e sola passione. In Sicilia, si sono sempre organizzati raduni Bmw per le moto moderne, e non per le storiche. Considerando che gli appassionati erano in tanti e anche i collezionisti del marchio, il gruppo di amici ha voluto creare il primo raduno nel 2017, coinvolgendo 30 moto storiche, per raddoppiare nel 2018 con l'iscrizione di 70 moto fino ad arrivare alla terza edizione nel 2019 con la partecipazione di 150 moto storiche.

Organizzatori, oltre a Tumminello, anche Salvo Daniele, Rosario Prestigiacomo, Benedetto Perrone, Rosario Nicosia, Fabio Torres, Riccardo Schirò e Cristiano Gatto.

© Riproduzione riservata