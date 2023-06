Palermo, Berradi: «Lo sport un'alternativa per i bimbi delle periferie». Cento dallo Sperone

«Lo sport è stile ed esempio di vita». A dirlo è Antonella Di Bartolo , dirigente scolastica dell'Istituto Sperone-Pertini di Palermo, che insieme alla sua scuola e a tanti studenti atleti e cittadini ha partecipato stamani alla giornata mondiale dello sport di Palermo. Dallo Sperone sono attivati cento ragazzi e la preside ringrazia l'Amat, che si è messa a disposizione per il trasporto.

Sano sport, divertimento ma anche prevenzione al velodromo Paolo Borsellino, dove si è tenuta oggi una grande festa organizzata dal Coni, in collaborazione con gli organismi sportivi e le associazioni affiliate, dedicata a chi ama e pratica lo sport.

Tante le esibizioni di diverse discipline ma anche prevenzione. Presente anche la Fmsi (scuola di medicina dello sport, Uoc, Aoup, Croce Bianca Odv) con un punto informativo e una tenda da campo per visite, check up gratuiti ed elettocardiogramma di base. Attenzione anche ai temi legati alla tutela dell'ambiente con i distributori di acqua ionizzata e ossigenata. “Quest’anno festeggiamo questa giornata in un luogo simbolo della ripresa dello sport in città che oggi diventa un vero e proprio campo da gioco per tutte le federazioni sportive, per le società e per tutti gli enti di promozione sportiva che hanno voluto partecipare - dice l’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia -. Queste non sono solo attività fisiche ma anche recupero del benessere, prevenzione, inclusione sociale e tanto altro”.

Ma lo sport deve essere fatto in sicurezza. Lo dice Beppe Virzì, presidente provinciale della Fmsi Palermo. “Insieme alla scuola di specializzazione di medicina dello sport, l’unità operativa di fisiatria dell’università e l’Asp, stiamo offrendo servizi gratuiti per le persone di ogni età – spiega Virzì -. Speriamo si avvicinino i ragazzi perché devono avere certezza di stare bene. Questa si chiama prevenzione”.

Giuseppe Di Paola della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) sottolinea che lo sport è anche e soprattutto aggregazione sociale . “Fa crescere la maturità personale – dice – e l’autostima. Le arti marziali in particolare nascono come una forma educativa e di rispetto verso il prossimo”.

Presente anche il football americano con i Cardinals. Per il loro presidente Alberto Di Dio “è un’occasione per far avvicinare allo sport i ragazzi soprattutto delle zone disagiate della città. Noi abbiamo una lunga storia con il Velodromo Borsellino che parte fin dalla costruzione dell’impianto. Nel 1999 abbiamo organizzato qui il primo mondiale di football americano. Una grande gioia, poi il declino ora speriamo di rivederlo presto in funzione”.

Non poteva mancare all'evento anche l’ex atleta, Rachid Berradi. “Siamo qua – dice – per condividere una giornata di festa e di felicità con i bambini dello Sperone. Vi sono anche ragazzi di altre zone ed è fondamentale che le istituzioni credano nello sport, alternativa per tanti bambini delle periferie”.

Nel video Sabrina Figuccia, assessore allo Sport - Giuseppe Di Paola Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) -Alberto Di Dio presidente dei Cardinals - Beppe Virzì, presidente provinciale della FMSI Palermo - Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica Sperone Pertini - Rachid Berradi, ex atleta

