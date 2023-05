Concorso ippico a Palermo, ottanta purosangue arabi in gara: ecco chi ha vinto

Ottanta purosangue arabi si sono sfidati al centro ippico Chirone di Palermo per la nuova edizione del concorso Palermo "Arabian Horses Cup – International C Show Ecaho", organizzato dall’associazione nuovo gruppo equestre Monte Erice.

“Abbiamo fatto le selezioni di tutte le categorie – aveva spiegato stamani l’organizzatore del concorso, Antonio Culcasi -. Oggi si terranno i campionati finali. I primi tre classificati nelle categorie saranno premiati. Anche stavolta sono presenti alcuni tra i migliori allevamenti italiani e siciliani, ma anche stranieri provenienti da Polonia, Palestina e Bahrein. Abbiamo tantissimi iscritti, un numero sempre in crescita, e questo non può che inorgoglirci. Questa rassegna è dedicata sia agli addetti ai lavori che agli appassionati degli sport equestri e alle famiglie”.

Ed ecco i vincitori del concorso ippico

MG Mary nella categoria puledre di 1 anno

BM Dream of Ajman puledri 1 anno

D Loren puledre 3 anni

Chagall Maa puledri 3 anni

D Dawaly fattrici

Engulo Eea stalloni

Il concorso prevedeva ben 14 classes di gara, suddivise per età e sesso, con puledre e puledri, stalloni e fattrici. Guidati dai loro handler, i cavalli, noti per il loro portamento, eleganza e velocità, hanno gareggiato tra loro sostenendo varie prove di morfologia e sono stati valutati da un’attenta giuria. Ad assegnare i punteggi ai cavalli in gara l’iraniana Shahrzad Amir Aslani, l’egiziano Ahmed Adel Abdelrazek, il libico Said Bsoul, Mamdouh Almustafa del Qatar e l’italiano Roberto Ceccheroni. Ring master Mario Bonomi. “Solitamente questi cavalli – spiega il giurato Roberto Ceccheroni – vengono valutati sulla tipicità che è il complesso delle caratteristiche che il cavallo arabo deve avere. Importanti testa e collo. Il cavallo arabo ha una testa molto camusa e un collo lungo molto equilibrato. La Sicilia – continua Ceccheroni – è stata la prima nel continente europeo ad avere questi splendidi cavalli. Questa regione ha una storia millenaria nell’allevamento di questi animali e negli ultimi tempi state avendo il maggior numero di successi nel continente e nelle vendite in Medio Oriente”.

Nel video parlano Antonio Culcasi, presidente nuovo gruppo equestre Monte Erice - Roberto Ceccheroni, giurato - Enrico Merel concorrente da Perugia

