Famiglie e atleti insieme per lo sport, in migliaia in strada alla Strapalermo e alla Strapapà

Un fiume di persone. Atleti ma anche tante famiglie con figli e amici a quattro zampe al seguito. La sesta edizione della StraPalermo e Strapapà, organizzata dall’Acsi, delegazione Sicilia Occidentale, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Palermo e Bnl Gruppo Bnp Paribas, ha coinvolto migliaia di cittadini.

Una giornata di socializzazione, sport e divertimento che ha permesso, nonostante qualche goccia di pioggia, di vivere la città e trascorrere una domenica all’aria aperta. Alle alle 8.30 atleti di tutte le età erano già ai nastri di partenza per la gara competitiva. Il circuito cittadino di 1.840 metri, chiuso al traffico veicolare, è stato ripetuto 5 volte con partenza e arrivo in piazza Castelnuovo.

Il circuito di 1.840 metri è stato percorso cinque volte. Gli atleti over 75 hanno percorso solamente tre giri. “Tanti atleti oggi ma anche tante scuole di Palermo e provincia – dice Domenico Todaro, delegato Asc Siclia occidentale -. Tante attività si sono svolte anche nei giorni scorsi qui a piazza Castelnuovo. E’ stato un programma molto ricco”.

Da venerdì fino ad oggi, infatti, i bambini e i ragazzi hanno potuto partecipare ad attività dentro la realtà virtuale cono simulatori di guida e pedane mobili, a laboratori di pittura, passeggiate in notturna nel centro storico e tante altre. Terminata la StraPalermo, alle 11 si è dato il via alla Strapapà. Hanno partecipato in migliaia e a salutarli è andato anche il sindaco Roberto Lagalla con il suo nipotino. “Vedremo di fare un pezzetto insieme anche a noi – ha detto il primo cittadino tenendo in braccio suo nipote- . Volevo essere qui oggi per portare un abbraccio a queste meravigliose famiglie che onorano Palermo”. Accanto a lui l’assessore comunale allo Sport, Sabrina Figuccia, “Sono pronta con scarpette da tennis – dice l’assessore – a correre insieme a questo popolo palermitano che oggi riempie la nostra città”.

Nel video Marcello Longo (presidente ottava circoscrizione), un gruppo di atleti, Domenico Todaro, (delegato Asc Siclia occidentale), Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), Sabrina Figuccia, (assessore comunale allo Sport)

© Riproduzione riservata